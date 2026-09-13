Всичко за Начало На Учебната Година

Следете всички новини, анализи и коментари за Начало На Учебната Година. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Първият учебен ден в цифри

Първият учебен ден в цифри

София. Над 60 000 първокласници ще преживеят първото си голямо събитие в живота. Школските звънци ще ознаменуват едно голямо начало, притеснени родите...

14 септември | 6:00
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63 596 деца влизат в първи клас

63 596 деца влизат в първи клас

София. Първокласниците, които тръгват на училище за първи път в понеделник, са 63 596, от общо 755 674 ученици в страната, стана ясно от думите на мин...

12 септември | 11:56
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