Взимат цял куп мерки за учебната година. Говори просветният министър
Желанието ни е тази учебна година да бъде присъствена, каза проф. д-р Сашо Пенов
Следете всички новини, анализи и коментари за Начало На Учебната Година. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Желанието ни е тази учебна година да бъде присъствена, каза проф. д-р Сашо Пенов
Или уникална британска рецепта за печелене на избори
София. Над 60 000 първокласници ще преживеят първото си голямо събитие в живота. Школските звънци ще ознаменуват едно голямо начало, притеснени родите...
София. Първокласниците, които тръгват на училище за първи път в понеделник, са 63 596, от общо 755 674 ученици в страната, стана ясно от думите на мин...
София. Жива верига в центъра на столицата ще направят бивши и бъдещи първокласници, родители и учители "в знак на общата им решимост да направят всичк...