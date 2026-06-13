Румен Радев взе голямо решение за ген. Мутафчийски
Събитието ще бъде в петък от 11 часа
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Събитието ще бъде в петък от 11 часа
И как той реагира на повода
Похарчили сме милиарди, но сме сред първенците по смъртност от Ковид в света, разкрива доклад на Сметната палата
Какво написа шефът на ВМА за ЧНГ
Какво каза шефът на ВМА
Не изчака официално решение и си сложи третата доза
Трябва решителна битка с вируса, каза шефът на ВМА
Събира се в една болница с Мутафчийски
Плашенето с трупове усложни обстановката, каза министърът
Представя именитите професори като рок динозаври с дълги коси и кожени якета
Министърът излиза в предизборен отпуск
Шефът на ВМА направи необходими уточнения
Група български актьори отидоха днес във Военномедицинска академия
Наградата е от Сдружението на заведенията в България
Болниците да се готвят за това което ни чака, заяви още шефът на НОЩ
Почти не остана футболист, който да не е заразен, заяви още шефът на НОЩ
Ген. Мутафчийски препоръча маската FFP2, но без клапа, струвала 3 лева
Идват 18 720 дози от ваксината на „Пфайзер“ и „Бионтех“
Затворените училища намалиха бройката на заразените, категоричен е шефа на НОЩ
България няма да има проблеми с ваксинирането