Виктор Николаев смрази ефира. Кого иска да убива?
Водещият на Нова тв разсмя зрителите
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Водещият на Нова тв разсмя зрителите
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Американската телевизия Net2TV излъчи клип на бургазлиите от комедийния уебсериал „Типично". Той носи заглавието „SupaFly" и всъщност показва брейк та...