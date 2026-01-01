Седмичен хороскоп. Телецът сключва важна сделка, 2 зодии борят мързела
Близнаците навлизат в период, в който емоциите могат да играят огромна роля
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Близнаците навлизат в период, в който емоциите могат да играят огромна роля
Базата данни ще бъде изготвена от Агенцията по заетостта
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Спокойствието ще настъпи след първите 15 минути на объркване, коментира Хорхе Букай
За много съвременни хора мързелът е движеща сила на прогреса
По-умните хора прекарват повече време в мързелуване. Това показват данни на ново проучване на екип от Университета Флорида Гълф Коуст в САЩ, цитирано...
Не ми се снимат велики филми, оправдава се геният, който е привикал Майли Сайръс за новата си авантюра Уди Алън не спира да изненадва феновете си. То...
"BG Бъди активен" казва "не" на асансьорите и "да" на спорта в училище Липсата физическа активност е причина за смъртта на половин милион европейци г...
Гледката на гръцко-българската граница е мрачна. Бетонна плоча от покрива се простира върху четири платна - две, които влизат в България, и две, които...
22% от младите хора у нас не работят, не учат и не се квалифицират, сочи национално изследване на УНИЦЕФ, цитирано от БНР. По този показател България...
Сериозен разговор ще има Ливан Абди с шефовете на "Левски". Крилото започна да се набива на очи на "Герена" с "контузиите" си. Сомалиецът с норвежки п...
6 вредни навика, които изсмукват енергията ниПерфекционизмът и празният стомах изтощават "батериите" Липсата на сън далеч не е единственото нещо, кое...