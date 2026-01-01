Всичко за Морска Гара

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Бургас открива морска гара

Бургас открива морска гара

Бургас. Модерна морска гара отваря в Бургас след броени дни. Новият терминал ще заработи този от 4 октомври. Сградата, която е на "пристанищна инфра...

28 септември | 16:42
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