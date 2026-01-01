Burgas Summer Live започва тази седмица с епичен първи концерт от лятната поредица
ARCHITECTS, WHILE SHE SLEEPS, HERIOT и EXPECTATIONS са на Морска гара на 27 юли
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ARCHITECTS, WHILE SHE SLEEPS, HERIOT и EXPECTATIONS са на Морска гара на 27 юли
Посетители те ще могат да получат знания по астрономия и физика
Ден на отворените врати ще събере днес на кораба на Грийнпийс,който е на бургаската морска гара, феновете на "зелената" екоорганизация
Бургас. Първият круизен кораб пристигна тази сутрин на новооткритата Морска гара в Бургас. "Селебрити Констилейшън" е с 2000 пътници и 1500 души екипа...
Бургас. Със стихове на Фотев и фанфари бе открита новоизградената морска гара на пристанище Бургас. Лентата на футуристичната сграда прерязаха зам.-ми...
Бургас. Модерна морска гара отваря в Бургас след броени дни. Новият терминал ще заработи този от 4 октомври. Сградата, която е на "пристанищна инфра...
Бургас. Скоро ще отвори дългоочакваната нова Морска гара в Бургас. Първият модул от цялостния проект ще бъде завършен на 1 октомври. Това съобщи облас...
60-метрово бижу акостира във Варна