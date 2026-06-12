Уникално! Политици от 12 държави на молитвена закуска в София
Събитието се организираше от инициативен комитет
Следете всички новини, анализи и коментари за Молитвена Закуска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитието се организираше от инициативен комитет
Австрийски сенатор обеща подкрепа на България
Във Вашингтон българският главен прокурор ще участва и във форум по сигурността
„Вярата е велико лекарство срещу страха!", заяви американският президент Барак Обама по време на тазгодишната Mолитвена закуска, на която присъстваха...
За мен беше удоволствие и огромна чест да се запозная с големия актьор Морган Фрийман и да му стисна ръката. Това написа във Фейсбук зам.-председателя...
Вашингтон. В рамките на общите мероприятия около по Молитвената закуска, която се проведе във Вашингтон, председателят на Парламентарната група на ГЕР...