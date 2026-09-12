Младите, които променят България
Спорт Тото отличи „Младежки център – вдъхновител на доброто“
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Спорт Тото отличи „Младежки център – вдъхновител на доброто“
Допълнителни 6.8 млн. лв. в подкрепа на българския спорт осигуриха Министерството на младежта и спорта (ММС) и Български спортен тотализатор (БСТ). ...
Карлос Насар, Божидар Андреев и Иван Димов ще получат подготовка за Париж 2024
Младежи чертаят културно-исторически маршрути в общините
Организирана беше от Даниела Дашева
Беклемето прие първите участници в най-социално насочения проект на БФСки
Сътресенията при "червените" се случват точно, когато се очаква да се направи съвместно дружество за стадион "Българска армия, заяви пред БНТ спортния...
Председателят на БФСки Цеко Минев получи "Венец на победителя"
Проектът за комплекса ще струва 120 млн.евро
Церемонията ще се проведе в неделя
ММС ще осигури нужните 1,8 млн. лв
Учениците от спортното на ЦСКА ползваха най-доброто във ВСК "Белмекен"
БСТ и БФС със спонсорски договор за 200 000 лв
Футболът е най-практикуван при децата
Първото дело е насрочено за 12 юли
Правителството подготвя новата наредба
Футболната централа трябва да възстанови 144 510 лв, категоричен е Красен Кралев
ММС напомня какво може да се прави в момента
Здравното министерство одобри плана изготвен от ММС и БФС
Футболната централа оспорва претенциите на ММС за възстановяване на 144 510 лв