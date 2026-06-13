Целта на здравната карта не е да затваряме болници
Няма да събираме пръстови отпечатъци, а ще спрем измамите с хоспитализации Цял свят се бори с вредните храни, защо ние да изоставаме, пита зам.-минис...
Следете всички новини, анализи и коментари за Млад Медик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма да събираме пръстови отпечатъци, а ще спрем измамите с хоспитализации Цял свят се бори с вредните храни, защо ние да изоставаме, пита зам.-минис...
"Александровска" обра призовете "Млад медик" По 400 лв. на месец за шестима таланти, д-р Дарданов и д-р Димитров дават част от наградите на болници...
11 награди бяха връчени на официалната церемония, която ознаменува края на кампанията „Млад медик", организирана от в. „Стандарт", Дарик радио и Мин...
Над 40 лекари и медицински сестри номинирани в кампанията на "Стандарт", Дарик радио и здравното министерство Едногодишна стипендия в размер на 400...
Няма по-хуманна професия от нашата, казва Камелия Младенова Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Mедсестрите до 35 г. се борят за по 3...
Мисълта, че мога да направя болката по-поносима, ме вдъхновява, признава Салихе Аянска Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Mедсестр...
Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Mедсестрите до 35 г. се борят за по 3 едногодишни стипендии от 400 лева месечно. Инициативата е ча...
Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Mедсестрите до 35 г. се борят за по 3 едногодишни стипендии от 400 лева месечно. Инициативата е ча...
У нас не се плаща за превенция, а за скъпо болнично лечение Избрах кардиологията, защото е най-динамичната специалност, казва д-р Александър Носико...
Оставам, защото България заслужава, казва Таня Гецковска Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Лекарите до 40 г. и медсестрите до 35...
Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Сега е ред да ви представим младите медицински сестри до 35 г., които се борят за 3 едногодишни...
Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Сега е ред да ви представим младите медицински сестри до 35 г., които се борят за 3 едногодишни...
Нужни са още реформи, но и промяна в мисленето ни За 10 г. медицината ни догони западната, смята д-р Драгомир Дарданов Надпреварата за млад медик...
Да вземем западния модел, вместо да откриваме "топлата вода" Захванах се с медицина по наследство, признава д-р Георги Георгиев Надпреварата за мл...
Лимитите, които ни налагат, са абсурдни Камъкът си тежи на мястото, смята д-р Нина Янчева Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стан...
Освен висок професионализъм, трябва и човечност С общи усилия можем да подобрим системата, вярва д-р Нейко Нейков Надпреварата за млад медик вече...
Модерната терапия не струва, ако не е придружена с усмивка Сгрешихме, следвайки сляпо чужди модели в здравеопазването, смята д-р Светослав Куртев...
Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събра предложенията за най-добрите лекари до 40 г. у нас. Както и за болничните мениджър...
Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събра предложенията за най-добрите лекари до 40 г. у нас. Както и за болничните мениджър...
Д-р Димитър Цветков е на 37 г., женен. Завършва медицина в МУ-Плевен през 2003 г. Взема специалност акушерство и гинекология, а в момента кара и втора...