Всичко за Млад Медик

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Ниската заплата не ме плаши

Ниската заплата не ме плаши

Няма по-хуманна професия от нашата, казва Камелия Младенова Надпреварата за млад медик продължава с пълна сила. Mедсестрите до 35 г. се борят за по 3...

15 октомври | 4:50
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Заплатата не прави лекаря

Заплатата не прави лекаря

Д-р Димитър Цветков е на 37 г., женен. Завършва медицина в МУ-Плевен през 2003 г. Взема специалност акушерство и гинекология, а в момента кара и втора...

02 септември | 22:05
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