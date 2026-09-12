Голяма радост. Първа копка за строителство на нов храм
Водосвет за благословение на това начинание отслужи митрополит Серафим
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Водосвет за благословение на това начинание отслужи митрополит Серафим
Тя има това високо признание и днес, като закрилница на целия човешки род
Неврокопският митрополит отправи Рождественско послание към миряните навръх Коледа. „Обични в Господа, братя и сестри, наши духовни чеда, скъпи гости...
"Най-ценното, с което Бог е надарил човека е свободата на волята, която му дава възможност свободно и самостоятелно да избере своя житейски път. Употр...
Благоевград. Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград организира поредната дискусия от поредицата „Гласовете ви чувам". Тя ще бъде с Неврок...
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим бе гост на село Никудин за 100-годишнината на църквата „Свети Илия". Местните хора го посрещнаха с китка...
Митрополит Серафим спасява занемарени и разрушени църкви Благоевград. Новият Неврокопски митрополит Серафим е подел акция да се възстановят всички за...
Благоевград. И аз, и църквата не сме съгласни с това, за което се представя Ванга – че едва ли не е светица. Това каза в сряда Неврокопският митрополи...
Благоевград. Свещениците бунтари от Сандански остават на постовете си, които заеха в края на миналата година. Новият Неврокопски митрополит Серафим н...
Симитли. Свещенослужители в храмовете на община Симитли, общинското ръководство и много граждани посрещнаха новоизбрания Неврокопски митрополит Серафи...
Симитли. Новият Неврокопски митрополит Серафим официално встъпва в длъжност като ръководител на Неврокопската епархия днес. Това съобщават от Светия с...
София. Разширяването на вярата и на православието ще е приоритет за новия Неврокопски митрополит Серафим, който беше избран от Светия синод в неделя....