Драмата в Москва продължава. На Путин му писна от Шойгу
Министър на отбраната става досегашния вицепремиер Белоусов
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Министър на отбраната става досегашния вицепремиер Белоусов
Кремъл обяви голяма новина
Икономическият екип остава с две промени, социалният - чисто нов
Алексей Навални атакува новия премиер Михаил Мишустин
Смени Медведев с Мишустин, новият премиер започва мащабна програма за цифрова икономика