Смайващи разкрития за Мис Силикон
Скандалът трещи
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Скандалът трещи
Силиконката беше задържана в понеделник, а след това пусната от ареста
Общественият интерес е водещ, обясни МВР
Тя твърди категорично, че не е употребявала кокаин преди да се качи да шофира
Катрин Йорданова бе задържана вчера в София за шофиране след употреба на наркотици
Може да влезе в затвора за три години
Само депутатите имат право на стикери от Народното събрание
Вижда се на предното стъкло на автомобила
Този път тя показа как шофира с превишена скорост в градски условия
Миналия месец плеймейтката публикува клип с неразумно бързо шофиране
Ето показанията на Катрин Йорданова
Полицията категорична: Ще я накажем
Може да отнесе до 2 години затвор
Три пъти я късали на матури
Звездата на новата "Мис Силикон" ще изгрее другата седмица, а името на победителката в конкурса за красота ще се нареди до тези на предишните силиконк...
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