Микаела Шифрин триумфира в нощния слалом във Флахау
Американката записа победа номер 107 за Световната купа
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Американката записа победа номер 107 за Световната купа
Микаела Шифрин пренаписа историята на ските
Двукратната олимпийска шампионка завърши пета в спускането в норвежки зимен център
Американката вече с 42 победи в слалома, стигна и 120 000 франка бонуси за месец
Американката взе четвърта поредна световна титла в слалома
Американката триумфира в супергигантския слалом
Американката спечели слалома в Марибор и приза "Златната лисица"
Американката триумфира в Кортина
Лидерката за Световната купа спечели гигантския слалом
Американката спечели и гигантския слалом в Куршевел
Американката спечели паралелния слалом в Санкт Мориц
Американката вече има 47 победи за Световната купа
Американката стана първата с победи във всички 7 дисциплини от Световната купа
Американката спечели слалома в Леви
Носителката на Световната купа Микаела Шифрин (на снимката) вече е носителка за първи път и на приза "Златния скиор". Те получи трофея си от Патрик Ла...
Ските Atomic с които ниже победа след победа в Световната купа Микаела Шифрин вече са в София. Те бяха показани в MAXSPORT при представянето на най-но...
Олимпийската и световна шампионка в слалома Микаела Шифрин продължи с уникалното си представяне в Аспен. Ден след като спечели с рекордна разлика от в...
Звездата на САЩ Микаела Шифрин (на снимката) записа уникална победа в алпийските ски. 20-годишната американка завърши убедително първа в слалома в Асп...
Американката Микаела Шифрин спечели без много усилия титлата в слалома от световното във Вейл и Бийвър Крийк и се нареди до Яница Костелич и Кристел К...
Загреб. След като завърши 2014-а с победа в слалома в Кютай (Ав) световната и олимпийска шампионка Микаела Шифрин (САЩ) започна и 2015-а с победа. 18-...