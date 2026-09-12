Бивш МВР-министър разкри истината и защити Калин Стоянов
Министърът е предложен от Николай Денков, избран е от мнозинството депутати
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Министърът е предложен от Николай Денков, избран е от мнозинството депутати
Няма политическо състезание, състезанието е персонално, на персонални атаки
Има една мъртва точка, до която Земята и самолетът се отблъскват
Той дискутира и скандала в парламента, свързан с потенциалното връщане на хартиените бюлетини
Той призова България да бъде по-настоятелна пред Европа и да търси европейска солидарност
Михаил Миков с тежки думи срещу вицепремиера
Бивш шеф на БСП засипа с критики партията
Румен Овчаров вкара дъщеря си в новия пленум
Бившият лидер на БСП не смята, че ще има предсрочни избори
Когато човек се държи прекалено сериозно, тогава не получава разбиране
Готовността за такъв вот едва ли е налице в другите партии
Как функционира въобще партията и как е финансово осигурена, пита бившият лидер
Въпросът, според Миков, не е персонален - дали ще бъде Нинова, Добрев, Миков...
След успеха на президентските избори партията непрекъснато бележи спад в подкрепата
БСП ще се върне в парламента, но кога ще стане това предстои да се реши на ново заседание на Националния съвет
Основният въпрос е защо имаше нужда от кампания срещу Станишев, каза бившият лидер на БСП
"Нека имаме още нещо предвид. Поне 20 души - членове на НС, са в трудово-правни отношения с Нинова. Познайте те как ще гласуват? Не оспорвам гласуване...
Опитът да се постигне единение от ляво не се състоя. Позициите на АБВ бяха ясни и преди няколко месеца. Позициите на БСП също бяха ясни, не трябваше д...
Бившият лидер на БСП Михаил Миков се е оттеглил от вътрешнопартийната надпревара за президенските избори. По време на пленума на червените, на който с...
Бившият лидер на БСП Михаил Миков скочи срещу новото соцръководство заради парите за армията. Във Фейсбук той се възмути, че част от червените искат д...