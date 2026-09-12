Всичко за Метин Казак

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Наши шевици грейнаха в Доха

Наши шевици грейнаха в Доха

За пръв път българска изложба стана част от културния център на Катар. Експозицията „Символи на българската идентичност" от вчера е в най-големия култ...

23 февруари | 10:04
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Дни на БГ култура в Катар

Дни на БГ култура в Катар

Посланикът на България в Катар Метин Казак е провел среща с министъра на културата, изкуствата и културното наследство на Държавата Катар д-р Хамад Би...

20 април | 5:35
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