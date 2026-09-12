Каним студенти от Катар да учат у нас
Катарски студенти може да се обучават в българските университети. Това става ясно от среща между посланика ни в Катар Метин Казак и образователния мин...
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Катарски студенти може да се обучават в българските университети. Това става ясно от среща между посланика ни в Катар Метин Казак и образователния мин...
За пръв път българска изложба стана част от културния център на Катар. Експозицията „Символи на българската идентичност" от вчера е в най-големия култ...
Посланикът на България в Катар Метин Казак е провел среща с министъра на културата, изкуствата и културното наследство на Държавата Катар д-р Хамад Би...
Страсбург. Европейският парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК) остават съпричастни към България по казуса със сирийските бежанци, стана ясно от де...
Близнаците са фенове на рока, но пеят и шансони
Бургас. Като политическа игра и самоцел определи неуспелият вот на недоверие срещу правителството на Орешарски евродепутатът от ДПС Метин Казак. "А...