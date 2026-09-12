Всичко за Медицински Университет

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Фармация ще се учи и в Плевен

Фармация ще се учи и в Плевен

Медицинският университет в Плевен ще се сдобие с факултет по фармация. Това стана ясно от решение на Министерски съвет днес. Предвижда се в него да с...

02 март | 10:25
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Учим лекарите на Европа

Учим лекарите на Европа

Невиждан бум на чуждестранни студенти от ЕС отчитат тази година медицинските университети у нас. "Досега в първи курс са се записали 580 чужденци от З...

29 септември | 6:05
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