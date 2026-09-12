Именит лекар зае много важен пост
Член-кореспондентът проф. Георги Момеков пое длъжността на 1 май
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Член-кореспондентът проф. Георги Момеков пое длъжността на 1 май
Расте грижата за психичното здраве, казва изпълнителният директор на болницата
До края на годината президентът на Международната организация по лозата и виното Пау Рока ще посети УХТ
17 студенти от Медицинския в Плевен с положителни проби за коронавирус
„Това е резултат от дългогодишни усилия не само на мен, но и на целия екип, с който работя", казва проф. Димов
Той не е одобрен в конкурс за асистенти с мотив, че в момента е пациент, а не лекар
Медицинският университет в София удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ кмета на столицата Йорданка Фандъкова...
По данни на Българския лекарски съюз намаляват издадените сертификати на лекари за работа в чужбина...
Министерство на образованието и науката спира днес финансирането на Медицинския университет в София. Това заяви министър Меглена Кунева по време на из...
Бившият ректор на Медицинския университет Ваньо Митев отива на разпит в прокуратурата. Обвиненията към него са за неизгодни сделки, нанесли значителн...
Няма да допусна хаос. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева в коментар относно ситуацията около новия ре...
Проф. Вихра Миланова обяви, че остава ректор до решение на съда Ден след преврата в Медицинския университет, съмненията за начина, по който беше свал...
Трима от основните служители на администрацията на Медицинския университет в София са били уволнени тази сутрин, съобщава bTV, позовавайки се на свои...
Одитът на Медицинския университет в София е показал финансови злоупотреби и редица нередности. Данните ще бъдат предадени на прокуратурата, ДАНС и Аге...
От 7 до 9 юни 2016 г. във Варна ще се проведе Третият международен работен семинар по антитероризъм. Събитието се организира от Медицински универси...
След изключително успешния първи мандат проф. д-р Красимир Иванов бе избран с пълно мнозинство за Ректор на Медицински университет "Проф. д-р Параскев...
Медицинският университет в Плевен ще се сдобие с факултет по фармация. Това стана ясно от решение на Министерски съвет днес. Предвижда се в него да с...
Чуждестранни студенти от 44 държави следват край морето Медицинският университет във Варна, който през последните няколко години се превърна в предпо...
Невиждан бум на чуждестранни студенти от ЕС отчитат тази година медицинските университети у нас. "Досега в първи курс са се записали 580 чужденци от З...
1300 първокурсници прекрачиха прага на един от най-престижните ВУЗ-ове в страната- Медицинския университет във Варна при откриване на новата учебна го...