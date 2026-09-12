Безплатни прегледи за диабет в Община Пещера
Ендокринолози от МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ консултират пациенти по повод Световния ден за борба с диабета
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Ендокринолози от МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ консултират пациенти по повод Световния ден за борба с диабета
Делян Пеевски вече е най-големият дарител на МБАЛ-Пазарджик
Дарението е от софийската фирма "Профи Трейд" ЕООД с управител Петко Чамов
Това може да се случи при необходимост и при указания на Министерство на здравеопазването
Освен нови пейки, ще бъдат поставени и нови кошчета за отпадъци, където е необходимо ще бъде обновена и асфалтовата настилка
За да не се разкарват непрекъснато рентгенолози до Спешно – приемно отделение на МБАЛ – Благоевград, ръководтвото на здравното заведение закупи модере...
Благоевград. Ръководството на МБАЛ – Благоевград настоява да се сложи край на безразборното паркиране в района на здравното заведение. Все по-често д...
Благоевград. Студент от АУБ се преби от 7 метра височина и по-късно издъхна в реанимация на МБАЛ - Благоевград. Трагедията се разигра в четвъртък към...
Благоевград. Ремонтът в очно отделение на МБАЛ – Благоевград завърши, похвалиха се от здравното заведение. Той включваше обновяване на коридорите и бо...
Благоевград. Добра новина дойде от Спешно – приемно отделение на МБАЛ – Благоевград. Този път не става дума за агресивни близки на пациент, а за жест...
Благоевград. Отделението по физиотерапия и рехабилитация в МБАЛ – Благоевград се сдоби с чисто нова и модерна апаратура. За първи път от 20 години се...
Благоевград. Изпълнен проект ще повиши качеството на медицинското обслужване в Пиринския край чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД. Изграден е и...
Благоевград. Прокуратура и полиция нищят причините за смъртта на 58-годишен мъж, който издъхнал в петък в МБАЛ-Благоевград. „По случая е образувано д...
Зам.-областният управител на Ловеч Цецка Димитрова съдейства за помощта
Благоевград. С тържествен водосвет ще бъзе открит изцяло ремонтираният терапевтичен блок на МБАЛ – Благоевград. Тържествената церемония ще е в петък в...