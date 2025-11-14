Безплатни прегледи за диабет в МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ – Пещера

По случай Световния ден за борба с диабета, който отбелязваме днес- 14 ноември, МБАЛ "Проф. Д.Ранев" - част от лечебните заведение на "БУЛФАРМА", Община Пещера и регионалното Сдружение „Диабет – Пещера“ (част от Българска асоциация диабет) организират кампания за безплатни профилактични прегледи.

Те са насочени основно към пациентите с вече установен захарен диабет или тези, който имат рискови фактори, насочващи към профилактични прегледи в насока въглехидратен метаболизъм. Ще се проведат на 21-ви ноември от 10:00ч. в залата на Общинския съвет в Община Пещера.

Консултациите и прегледите ще са с включено безплатно измерване на кръвна захар и ще се осъществят от специалистите по ендокринология от ДКЦ „Хипократ“ към МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, практикуващи и в УМБАЛ „Пълмед“-гр. Пловдив.

Сред тях е д-р Десислава Илиева – специалист по ендокринология и болести на обмяната, родена и завършила основното си образование в гр. Пещера. Завършила висшето си образование по Медицина в МУ Пловдив, д-р Илиева има медицинска практика и преглежда на кабинет освен в ДКЦ "Хипократ"-Пещера, но и ДКЦ "Пълмед" и е част от водещите специалисти на Отделението по ендокринология в УМБАЛ "Пълмед"- Пловдив. Тя има опит в диагностиката и лечението на захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване и репродуктивни проблеми.

Специалистът обръща внимание, че диабетът често се развива коварно и без ясни симптоми в началото и апелира да провеждаме редовни профилактични прегледи:

„Ранната диагностика е критична и необходима, тъй като високата кръвна захар, над 5.6ммол/л на гладно, води до сериозни увреждания на сърцето, очите, бъбреците и нервната система. При вече диагностициран диабет грижите и проследяването от специалист следва да бъде на не по-голям от 6 месеца период. Призовавам всички, особено хората с фамилна обремененост и наднормено тегло, да се възползват от тези безплатни прегледи, защото профилактиката е първата и най-важна стъпка към предотвратяване на опасните усложнения", коментира тя. И уточнява, че при преддиабет, промяната в начина на живот (диета и физическа активност) може да намали риска от развитие на диабет тип 2 с до 58%.

В кампанията от безплатни прегледи консултации заедно с д-р Илиева ще осъществява и д-р Маргарита Костова – специализант по ендокринология към МБАЛ "Проф. Димитър Ранев" с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“, която също ще бъде от помощ за пациентите на града.

През 2021г. диабетиците в света са 537 млн. или 10,5% от цялото население. Този брой се предвижда да нарасне и да достигне 643млн. през 2030г. и дори 783 млн. през 2045 г.

Захарен диабет тип 2 е най-честият тип диабет (90% от диабета в света). Началото му може да бъде по-отчетливо, подобно на захарен диабет тип 1, но обичайно дълго време липсват симптоми и трудно може да се определи началото на заболяването. В резултат на това има дълъг предиагностичен период и около 1/3 до 1/2 от населението със захарен диабет тип 2 остава недиагностицирана.

Всеки трети българин над 60 години е засегнат от диабет, а стотици хиляди живеят с нарушена глюкозна обмяна, без дори да подозират. Данните от последните епидемиологични проучвания на Българското дружество по ендокринология са тревожни и сочат, че в България за 18 години хората с диабет са се удвоили, а с всяка година между 5 и 10% от хората с преддиабет заболяват от диабет тип 2.

Специалистите са единодушни, че превенцията се свежда до три основни стъпки, свързани с начина на живот:

-Повече движение и физическа активност: Подобряват чувствителността на клетките към инсулина и намаляват риска от развитие на инсулиновата резистентност. Поне 150 минути седмично умерена аеробна активност (например бързо ходене) или 75 минути интензивна. Това прави само 30 минути 5 пъти в седмицата.

- Здравословно хранене и контрол на теглото: Намаляване на всички храни и напитки с добавена захар и рафинирани въглехидрати и увеличаване на приема на фибри (пълнозърнести храни, зеленчуци, бобови).Дори загубата на 5% до 7% от текущото телесно тегло може значително да намали риска от диабет тип 2.

-Провеждане на редовни профилактични прегледи и изследвания особено при хората с рискови фактори (наднормено тегло, фамилна обремененост, хипертония) .

