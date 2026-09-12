Мартин Захариев с призив за "Бранд България"
Темата не може да бъде решена по никакъв друг начин, освен със...
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Темата не може да бъде решена по никакъв друг начин, освен със...
Двама от номинираните са известни – Мартин Захариев и Зарица Динкова
Кандидатурата е на д-р Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм
Предложи професионалната кандидатура на д-р Мартин Захариев
Има самочувствието за този пост, защото има подкрепата на много организации
Националният борд по туризъм изпрати писмо до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
Захариев е член на ръководството на НБТ
Нуждаем се от общи правила за реклама на страната ни, каза заместник-председателят на Националния борд по туризъм
Стела Балтова: Работим за създаването на онлайн маршрути
Дигитализацията е насилствен политически процес, за нея е нужна управленска воля, заяви зам.председателят на Националния борд по туризъм
Община Смолян предвижда рехабилитация на четирите надлеза, намиращи се в централната част на Смолян. Това съобщи зам.-кметът Марин Захариев пред "Фоку...
Актуалният шампион от "Лидерите" на "Стандарт" Мартин Захариев и неговия партньор Тихомир Тинчев спечелиха първото издание на медийния турнир по тенис...
София. В последните работни дни за парламента депутатът от Коалиция за България Мартин Захариев внесе законопроект за космическата дейност. "Приемане...
София. Датата за изборите ще е 28 септември или в началото на октомври, по-рано не е възможно. Това каза депутатът от Коалиция за България, представит...
София. "Този вот на недоверие е доказателство за липса на политически рефлекс и непознаване на елементарни парламентарни техники", заяви Мартин Захари...
София. Водещият тенис комплекс в София ТК „ДЕМА" приема днес и утре последния четвърти турнир за двойки от календара на лигата Loreal Men Expert Open...
Цифровизацията се отлага заради ваучерите, твърди депутатът
Мартин Захариев обича да бъде пръв - с групата на 7-о училище "Швепс", като суперуспешен музикален продуцент след нежната революция през 1989 г., като...
Над 15 000 CD-та и DVD-та са в музикалната колекция на Мартин Захариев. Издателят е в листите на Коалиция за България и може би е с най-голямата мелом...