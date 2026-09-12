Всичко за Мартин Шулц

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Щулц е депутат №1 по влияние

Щулц е депутат №1 по влияние

Германецът Мартин Шулц, който е председател на Европейския парламент и член на ПЕС, е най-влиятелният евродепутат. Това показва класацията на "Политик...

20 май | 1:30
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Шулц: ЕС може да се разпадне

Шулц: ЕС може да се разпадне

"Европейският съюз е пред риск за съществуването си и поддръжниците трябва да се борят за запазването му", алармира председателят на Европейския парла...

08 декември | 11:37
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