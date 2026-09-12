Шулц не очаква домино ефект след Brexit
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц отхвърли опасенията, че излизане на Великобритания от ЕС ще провокира ефект на доминото в Европа. Т...
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Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц отхвърли опасенията, че излизане на Великобритания от ЕС ще провокира ефект на доминото в Европа. Т...
Скъпи Росен, благодаря ти за прекрасния немски език, каза председателят на ЕП Мартин Шулц на президента Плевнелиев Постигнат е напредък в преговорите...
Германецът Мартин Шулц, който е председател на Европейския парламент и член на ПЕС, е най-влиятелният евродепутат. Това показва класацията на "Политик...
Европейците са разочаровани от обещанията на политиците относно Европа, с това се обяснява нарастването на популистките настроения в страните от ЕС, с...
„Неприемливо е президент на друга държава да твърди, че ние в Германия нарушаваме демократичните правила, заради това, че се чувства окарикатурен. Тря...
Президентът на ПЕС Сергей Станишев разговаря с президента на Франция Франсоа Оланд за споразумението между ЕС и Турция
Френският президент Франсоа Оланд и германският канцлер Ангела Меркел обсъдиха снощи на неофициална вечеря в Страсбург бежанската криза и механизмите...
"Европейският съюз е пред риск за съществуването си и поддръжниците трябва да се борят за запазването му", алармира председателят на Европейския парла...
Европа няма да „изостави" гръцкия народ, независимо от изхода от неделния референдум и може да осигури спешни заеми. Това заяви председателят на Европ...
Не може да не си връщащ дълговете и да чакаш субсидии, каза шефът на ЕП Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц предупреди Гърция, че ако...
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц разкритикува остро Великобритания за това, че дебатите й за Европа са движени от омразни лъжи, наци...
Президентът на ЕП Мартин Шулц, председателят на групата на С&Д в ЕП Джани Питела бяха приветствани от делегатите на ПЕС. Над 900 социалисти от цяла Ев...
Гърция има потенциал за развитие и инвестиции, заяви председателят на Европейския парламент Мартин Шулц след преговорите в Брюксел с гръцкия премиер А...
Украинска военнослужеща край Донецк е намерила на фронта нов приятел, за когото ще се грижи
Страсбург. Европейският парламент ще се занимае с имунитета на лидера на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Той беше поискан от глав...
Не се дразня, че съм "Любимец 15", но полагам два пъти повече усилия да се докажа, казва евродепутатът Момчил Неков - Г-н Неков, в началото на седмиц...
София. "Учудващо за мен е твърдението на г-н Шулц, че подкрепя българското правителство и се надява то да остане стабилно". Това пише председателят на...
„Европейският парламент (ЕП) подкрепя българското правителство в тези трудни времена, тъй като то се стреми към стабилност". Това заяви на брифинг сле...
Страсбург. Председателят на Европейския парламент (ЕП) Мартин Шулц осъди нападението над синагогата в Йерусалим, при което миналата седмица загинаха п...
Председателят на новата Европейска комисия Жан-Клод Юнкер започна във вторник тежки преговори с председателя на Европарламента Мартин Шулц и председат...