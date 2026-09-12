Анджелина проговори за Мария Калас. Признанието
Носителката на "Оскар" е учила оперно пеене в продължение на 7 месеца
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Носителката на "Оскар" е учила оперно пеене в продължение на 7 месеца
Разбито сърце погубва оперната дива, чийто живот е пълен с драматични обрати
Пристигнаха заедно, но се снимаха отделно
Аристотел напуска Мария Калас, за да се ожени за Жаклин
Холивудската звезда влиза в емблематична главна роля
Нов роман разкрива страстните и сложни отношения между оперната дива и корабния магнат
Самотата била бич за великите жени Имената на Мария Калас, Коко Шанел, Уолис Симпсън, Ева Перон, Барбара Хътън, Одри Хепбърн и Джаки Кенеди в продъл...
Светът отново си спомня за великата Мария Калас. Ако беше жива, Божествената вчера щеше да навърши 90. Изумителният глас, който варира от високото кол...
Световната търсачка Google посвещава днес заглавната си страница на 90-годишнината от рождението на Мария Калас - легендарното сопрано и най-харизмати...
Ивана Папазова го докарва на класическа визия
Единствената наследница на Мария Калас има много фенове и в рок средите. "Барселона", която тя записа с Фреди Меркюри за олимпийските игри през 1992 г...