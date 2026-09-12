Пелегрини остава в "Сити", няма кой да го смени
Мануел Пелегрини по всичко личи ще продължи да води "Манчестър Сити". Основната причина затова обаче е, че няма да подходящ кандидат, който да го смен...
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Мануел Пелегрини по всичко личи ще продължи да води "Манчестър Сити". Основната причина затова обаче е, че няма да подходящ кандидат, който да го смен...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити най-накрая отговори на въпрос свързан с евентуален трансфер на звездата на Барселона Лионел Меси на "Етихад"....
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини не успя да даде обяснение след загубата с 1:2 от ЦСКА Москва в мача от групата фаза на Шампи...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини остана доволен след успеха с 1:0 над Юнайтед на "Етихад" в градското дерби вчера. Гостите ос...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини призна, че е изключително доволен от начина, по който отборът му спечели Висшата лига през из...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини остана много доволен след успеха с 3:1 над Уест Бромич в мач от поредния кръг на Висшата лига...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини бе бесен след отпадането от ФА Къп. "Гражданите" претърпяха шокираща загуба с 1:2 от Уигън на...
Този човек съсипа мача, отсече мениджърът на "Ман Сити" Мануел Пелегрини след загубата 0:2 от "Барселона". Чилиецът награби съдията Йонас Ериксон и му...
Лондон. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо се защити, след като не се поздрави с Мануел Пелегрини след вчерашната драматична победа на "сините" над Ман...
Манчестър. Мануел Пелегрини е новият мениджър на Манчестър Сити. Новината бе съобщена официално на сайта на клуба. Договорът на специалиста е за три г...
Малага. Мануел Пелегрини заяви, че ще напусне "Малага" през лятото. Така, почти сигурно специалистът ще поеме "Манчестър Сити", информира BBC Sport....
Манчестър. Роберто Манчини ще стане треньор на завърналия се във френската Лига 1 "Монако". Новината упорито продължава да се върти в английската прес...