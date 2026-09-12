Австралия забавя издирването на малайзийския самолет
Издирването на малайзийския самолет от полет MH370 може да бъде забавено. Това намекна австралийският премиер Тони Абът в четвъртък, въпреки, че израз...
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Издирването на малайзийския самолет от полет MH370 може да бъде забавено. Това намекна австралийският премиер Тони Абът в четвъртък, въпреки, че израз...
Куала Лумпур. Малайзийският самолет, който изчезна безследно през март 2014 г., днес бе обявен от властите на страната за катастрофирал, а всички пътн...
Джакарта. Издирването на отломките на разбилия се самолет на AirAsia. Това съобщи ТАСС и уточни, че спасителните екипи продължават работата си в Яванс...
Спасителните екипи на Малайзия са открили телата на още 16 от жервтите на катастрофиралия лайнер на авиокомпанията "Еър Ейша". Това съобщи в петък ком...
Джакарта. Операцията по издирването на изчезналия самолет на малайзийската авиокомпания AirAsia бе възобновена. По данни на авиокомпанията на борда на...
Самолет на малайзийски превозвач AirAsia е извършил аварийно кацане заради технически проблем по време на вътрешен полет в страната, съобщи РИА Новост...
Куала Лумпур. Индонезийските власти проверяват информацията, че изчезналият самолет се е приземил на остров Белитунг. Близките на пътниците остават с...
Куала Лумпур. Малайзийският самолет Airbus A320-200, изпълняващ полет от Сурабая до Сингапур, който изчезна от радарите, е паднал в морето край остро...
Малайзийският самолет е бил свален над Източна Украйна от 30-годишен украински пилот. Това разкри украински военен пред руския в. "Комсомолская правда...
Руският тв-канал "Первый канал" показа кадър, на който се предполага, че е уловено изстрелването на ракета от изтребител към пилотската кабина на мала...
Нови останки от малайзийския самолет MH17 са били открити от холандски експерти на мястото на катастрофата в Донбас. Това съобщиха руски медии. „Експ...
Германското разузнаване смята, че вина за свалянето на малайзийския самолет над Украйна носят опълченците, съобщи "Шпигел". Списанието е успяло да про...
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН ще заседава в петък по разследването на сваления в Украйна самолет на Малайзийските авиолинии. Това са съобщили о...
Амстердам. Малайзийският самолет MH17, който катастрофира през юли в Източна Украйна, се е разпаднал във въздуха, след като е бил ударен от структура...
Москва ще поиска от ОЖВ доклад за напредъка в разследването на катастрофата на малайзийския боинг в Източна Украйна. Това заяви постоянният представит...
София. Представители на "Десните" днес участваха във флашмоб пред руското посолство. Те отбелязаха един месец от свалянето на самолета на малайзийскит...
Авиокомпания "Малайзия еърлайнс", изгубила през последните месеци два пътнически самолета, спря за неопределен срок търгуването на свои акции на фондо...
Данните от предварителния анализ на "черните кутии" на падналия в Източна Украйна малайзийски пътнически самолет, показват, че до инцидента на борда н...
Малко по-рано проруските сепратисти нападнаха украински конвой и убиха между 10 и 20 войници
Пилот на украински изтребител Су-25, летял след малайзийския боинг, признал, че е стрелял по самолета. Това пише немското издание "Вархайт фюр Дойчлан...