Всичко за Малайзийски Самолет

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Украински пилот свалил боинга

Украински пилот свалил боинга

Малайзийският самолет е бил свален над Източна Украйна от 30-годишен украински пилот. Това разкри украински военен пред руския в. "Комсомолская правда...

23 декември | 19:35
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Откриха нови останки от MH17

Откриха нови останки от MH17

Нови останки от малайзийския самолет MH17 са били открити от холандски експерти на мястото на катастрофата в Донбас. Това съобщиха руски медии. „Експ...

12 ноември | 8:57
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