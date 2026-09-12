Какво се случва с "Храма на Майстора"
Галерия се нуждае от ремонт.
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Галерия се нуждае от ремонт.
Картините на Майстора оживяват в младежки театрален спектакъл в Хисарлъка, тактилни макети дават културен и образователен достъп на незрящи в София,...
Коя е причината за удара в неговия живот
Коя е държавата, където не трябва да влиза
Какво каза Деница Сачева за Гешев
Сред произведенията са платна на Майстора и Щъркелов
Станислав Памукчиев е новият носител на годишната национална награда за живопис "Владимир Димитров-Майстора". Тя беше връчена на професора на официалн...
За четвърта поредна година в Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" в Кюстендил ще се състои церемонията по връчване на Националната нагр...
Рисувачо винаги плащал и дарявал с картини на моделите си В жежкия юни на 2009-а злото и мъката сякаш си дават среща в Шишковци. Най-напред банда пр...
Благоевград. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов бе определен за най-добър майстор на руйното червено вино на конкурса в село Полето. Той спече...
Чужденци дават името на шедьовъра "Българската мадона"