Потвърдиха 20-годишната присъда на билкаря-убиец
Бургас. 20 години ще лежи в затвора бизнесменът Любомир Симеонов, който застреля банкерката Павлинка Йовчева в центъра на Бургас, реши апелативният съ...
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Бургас. 20 години ще лежи в затвора бизнесменът Любомир Симеонов, който застреля банкерката Павлинка Йовчева в центъра на Бургас, реши апелативният съ...
Имам идея за бизнес, ще дам хляб на 1000 души, твърди екзекуторът на банкерката Павлинка
Няма мисия, която да оправдава отнемането на човешки живот
Бургас. Убиецът на банкерката от Бургас Любомир Симеонов искал да сложи край на собствения си живот, преди да вземе решението да екзекутира жената. То...
Симеонов: Не я убих за пари, а заради хората
Не си е наел адвокат, крие само как е намерил незаконния "Макаров"
Бургас. Прокуратурата в Бургас ще повдигне обвинение за убийство на 57-годишния Любомир Симеонов, който вчера простреля смъртоносно в гърдите служител...
Халкидики. На 5 юли в Халкидики, Гърция ще се проведе бойният турнир BIGGER'S BETTER 23, в който ще вземе участие българинът Любомир Симеонов. Симеон...