Показваме какъв трябва да е учителят
Той вдъхновява, кара ни да отстояваме позициите си, разбира ни, посочват учениците Любимият учител не е този, който пише лесни шестици, а човекът, ко...
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Той вдъхновява, кара ни да отстояваме позициите си, разбира ни, посочват учениците Любимият учител не е този, който пише лесни шестици, а човекът, ко...
Кои са преподавателите, които оставят незаличима диря в сърцата на своите ученици? Вече втора година "Стандарт" и МОН търсят заедно тези хора чрез кам...
Учителят по литература в 31 СУЧЕМ кара учениците да мислят, а не да зубрят факти Кои са преподавателите, които оставят незаличима диря в сърцата на с...
Имат ли учениците любим учител, кой е той и защо е такъв. Отговорите на въпросите ще дадат от понеделник в. "Стандарт" и Министерството на образование...