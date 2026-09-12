Ивайло Мирчев: Нужна е “лустрация” в спецслужбите
Отношението на част от нашите служби към руското влияние е несериозно, каза Мирчев
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Отношението на част от нашите служби към руското влияние е несериозно, каза Мирчев
Въпросът за лустрацията е и част от програмата на коалицията
"Още другата седмица ще дам на нашата парламентарна група да внесе законопроект за лустрацията на агентите на Държавна сигурност във властта, който е...
София. Да се приеме Закон за лустрация за заемане на висши държавни длъжности от лица, участващи или участвали в създаването или в състава на силови...
Липсата на политическа воля за намиране на решения ни поставя в популистка спирала.