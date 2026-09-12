"Лукойл" взима 10 лв. за Еврокъп
Билетите за трите домакинства на баскетболния "Лукойл Академик" в турнира на Европейската купа на ФИБА са вече в продажба. Пропуските могат да бъдат з...
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Билетите за трите домакинства на баскетболния "Лукойл Академик" в турнира на Европейската купа на ФИБА са вече в продажба. Пропуските могат да бъдат з...
Баскетболната лига глоби собствения си шеф Шампионът "Лукойл Академик" стартира със загуба в турнира за Купата на ФИБА Европа с 68:75 от "Енисей". Бъ...
Отборът на "Черно море" спечели Купата на България. Варненци победиха на финала в Плевен "Лукойл Академик" със 72:69. На финала миналата година черно...
Йовица Арсич е новият треньор на "Лукойл Академик". Договорът му с клуба вече е факт. Специалистът подписа със "студентите" за 1+1 години и още от дне...
Самоков. „Лукойл Академик" започна с победа срещу „Левски" финалната серия в ТЕСИ НБЛ. В „Арена Самоков" воденият от Сашо Везенков тим от Правец спече...
Варна. "Лукойл Академик" се класира тази вечер за 13-ия си пореден финал в мъжкото първенство на България. Шампионът за последните 11 години разби "Ч...
Треньорът на "Лукойл Академик" Сашо Везенков беше бесен от загубата с 69:85 от "Черно море" в зала "Конгресна". По този начин "моряците" намалиха изос...
Самоков. Баскетболният шампион „Лукойл Академик" бе победен за втори път само за няколко дни. След поражението от „Левски" във вторник вечерта студент...
София. Българският баскетболен шампион „Лукойл Академик" завърши с победа участието си в турнира Еврокъп. Тимът от Правец срази в зала „Универсиада"...
Александровац. Шампионите от „Лукойл Академик" загубиха и на теория шансове за класиране във втората фаза на турнира по баскетбол Еврокъп. Това стана...
София. Баскетболният шампион „Лукойл Академик" записа тази вечер трета победа в група „Е" на втория по сила турнир в Европа - „Еврокъп" и запази реалн...
"Лукойл" се върна в играта, отнесе израелския "Апоел"
София. Баскетболните шампиони от „Лукойл Академик" постигнаха втора поредна победа в група „Е" на турнира Еврокъп. Тимът от Правец победи като домакин...
София. Баскетболния шампион „Лукойл Академик" от днес има нов старши-треньор. Гръцкият спец Димитрис Галанис пристигна днес по обяд в София и проведе...
Клубът преговаря с двама гърци за треньорския пост
Плоещ. Баскетболните шампиони от „Лукойл Академик" победиха като гости Асесофт (Плоещ) с 85:72. Успехът е първи за тима от Правец в тазгодишното издан...
Йерусалим. Баскетболният шампион при мъжете „Лукойл Академик" загуби първия си мач от група „Е" на Еврокъп, като гост на „Апоел Мигдал" (Йерусалим) съ...
Легендата на "Лукойл Академик" Тодор Стойков ще обяви днес края на спортната си кариера. Той е единственият баскетболист, който взе участие при едина...
Правец. Оливер Костич вече води подготовката на Лукойл Академик в Правец. Новият старши треньор на шампионите е в България от края на миналата седмица...
Тодор Стойков ще готви селекцията, треньорът ще е чужденец