Всичко за Лукойл Академик

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Последни новини Спорт
"Лукойл" взима 10 лв. за Еврокъп

"Лукойл" взима 10 лв. за Еврокъп

Билетите за трите домакинства на баскетболния "Лукойл Академик" в турнира на Европейската купа на ФИБА са вече в продажба. Пропуските могат да бъдат з...

31 октомври | 17:20
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Арсич се върна в "Лукойл"

Арсич се върна в "Лукойл"

Йовица Арсич е новият треньор на "Лукойл Академик". Договорът му с клуба вече е факт. Специалистът подписа със "студентите" за 1+1 години и още от дне...

25 юни | 16:05
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Тодор Стойков казва "край"

Тодор Стойков казва "край"

Легендата на "Лукойл Академик" Тодор Стойков ще обяви днес края на спортната си кариера. Той е единственият баскетболист, който взе участие при едина...

10 септември | 19:10
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