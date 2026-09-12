Обходен път на Кърджали отпушва трафика за Бяло море
Проектът за 14 км трасе ще струва 200 млн., 900-метров мост ще минава над язовир Студен кладенец Изграждане на обходен път на Кърджали, реализиране н...
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Проектът за 14 км трасе ще струва 200 млн., 900-метров мост ще минава над язовир Студен кладенец Изграждане на обходен път на Кърджали, реализиране н...
На дискусия на "Стандарт" в Бургас: Компании питат за новите индустриални зони и наемането на кадри от Молдова и Украйна Двама министри ще отговарят...
България е желана дестинация от руските туристи, защото можем да осигурим по-висока степен на безопасност за руските туристи от други, доскоро предпоч...
Министърът на икономиката Божидар Лукарски покани шведска бизнес делегация да посети България по време на есенния панаир в Пловдив, за да се запознае...
За 202 малки и средни компании 2016 г. идва с дългоочакван подарък - безвъзмездно финансиране на проектите им за подобряване на производствените капац...
По време на дискусията на "Стандарт" и КРИБ "Европейска България - стабилност и растеж" министърът на икономиката Божидар Лукарски коментира идеята на...
Амбициозната ни цел е до 2020 г. делът на разходите за научно-изследователска дейност да достигне 1,5% от БВП на страната, каза министърът на икономик...
„Отдаваме приоритетно значение на сътрудничеството с Китай, отчитайки огромния икономически потенциал и ускореното развитие на азиатската страна, коят...
Днес осъдих лицето Сашо Диков (не мога да го нарека журналист, защото за мен това е достойна професия, в която се трудят много хора с чест и професион...
Колкото по-силен е общият резултат на ГЕРБ и РБ, толкова по-стабилна ще е коалицията Очаквам скоро немската компания "Мултивак" да отвори завод в Бож...
Ще насочим действията си по три направления с цел стабилизиране на българската икономика, каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на...
„България отдава приоритетно значение на развитието на двустранните търговско-икономически отношения между България и Германия. Доказателство за значе...
Министерство на икономиката не влияе пряко върху цените на горивата, обясни в Пловдив министърът на икономиката - Божидар Лукарски. По думите му, от...
Въпреки обещанията за извънредни заседания и работа до късно, вчера депутатите приключиха предсрочно трудовия си делник. Причината - заради отсъствиет...
Беше установено отклонение от качеството на най-скъпия бензин - А100. Някои от уредите даже не можаха изобщо да го отчетат като гориво, което съдържа...
Министърът на икономиката Божидар Лукарски впрегна „целия наличен ресурс" на Българския институт по метрология, за да изпълни заръката на премиера Бой...
Няма отчетени загуби от гръцката криза към този момент, които да предизвикат драматизъм. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той п...
„България има нужда от стратегия за развитие на морската икономика и аз ще предложа нейното разработване с транспортния министър Ивайло Московски." То...
Финансовият министър Владислав Горанов ще поеме агенцията за обществени поръчки, която в момента е на подчинение на министъра на икономиката Божидар Л...
ДАНС ще проверява кандидатите за покупката на обявеното за приватизация оръжейно предприятие НИТИ - Казанлък. Това съобщи министърът на икономиката Бо...