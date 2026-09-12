Лихвари и банки търсят до дупка оживелия отшелник в Пирин
Наглед пълната мистерия се разплете докрай
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Наглед пълната мистерия се разплете докрай
Вероятно е имало опит да се измъкне още нещо от жертвата
Често групата е използвала насилие за да си върне дадените суми
На входовете и изходите на Бургас и Карнобат се извършват щателни проверки
До момента са задържани лидерът на престъпната група и още четирима членове
Разследващите полицаи намерили и иззели 22 автомобила, паркирани пред къщата им
Има данни за побои над длъжниците, заплахи и принудително прехвърляне на имоти
Потърпевши от незаконната лихварска дейност са близо 50 души от региона
Издирван за лихварство повече от 9 месеца беше арестуван в Димитровград
До момента са арестувани петима
В Берковица баща и синове живеят охолно с лесни пари. Общината узаконява имотите в квартал „Раковица”
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2016 г.
Задържаните при спецакция в квартал „Марийно” в понеделник са братя от ромски произход
Изнасилване с шише е сред най-бруталните разправи, към които прибягвала лихварската бригада на кмета на Галиче Ценко Чоков спрямо длъжниците. Самият у...
Четирима лихвари остават в ареста по обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Това съобщиха от пресцентъра на Специализирания...
7 души, участвали в организирана престъпна група, занимавала се с лихварство, са задържани при спецоперация на антимафиотите от ГДБОП. Това съобщи дне...
Разбиха банда за рекет, лихварство и каналджийство в София. Това е станало при спецоперация на ГДБОП и Специализираната прокуратура, съобщава бТВ. Об...
Специализираната прокуратура повдигна обвинения за група от Хасково занимаваща си с рекет и разпространение на наркотици. Тартор на петимата е Добром...
След три месеца брак с белите робини чужденците стават граждани на ЕС София. Лихвари омъжват жени, които не могат да върнат дълговете си към тях, за...
Бургас. Семейство лихвари от Карнобат бяха арестувани при спецакция на бургаската полиция. За 24 часа са задържани 34-годишният Неделчо Иванов, съпруг...