Важна новина за летище Пловдив. Тръгва нова редовна линия
Първият полет е съвсем скоро
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Първият полет е съвсем скоро
Андрея Андреев не бил съгласен с политиката на транспортното министерство
Цялата ремонтна дейност на F-16 трябва да е в "Авионамс" каза министър Караниколов
Аеропортът може да бъде превърнат в модерен карго терминал Най-голямата строителна компания в Китай "Чайна канстръкшън" проявява сериозен инвеститорс...
Поне 35 млн. евро ще трябва да инвестира бъдещият концесионер на летище Пловдив, от които 16 млн. евро трябва да бъдат вложени през първите 5 години,...
Дават на концесия летище Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. И уточниха, че правителството е приело решение за откриване на пр...
"Южната врата на България". Така пише в рекламата на фирмения сайт на летище Пловдив. Оказва се, че тази врата обаче е отворена от няколко месеца само...
1/3 от персонала е съкратен, 90% от изгонените са топспециалисти, алармира бившият шеф Търси се концесионер на летище Пловдив. Това заяви кметът Иван...
Летището в Пловдив не е подготвено, за да обслужва аварийни полети извън работно време. Това каза за Агенция „Фокус" инж. Антон Маслев, пътник на борд...
Изграждат логистичен център за износ на български стоки към Азия Китайски компании искат да вземат летище Пловдив на концесия и да го превърнат в лог...
Пловдив. От летище Пловдив тръгва редовна въздушна линия до Франкфурт. От 1 април полетите ще бъдат изпълнявани два пъти седмично и ще са до летище Ха...
Иван Карнабитов се запалил по самолетите покрай баща си
Пловдив. До дни летище Пловдив ще има нов директор. Дойчин Ангелов ще бъде сменен, научи "Стандарт", а на негово място ще бъде издигнат бившият шеф на...
Пловдив. За първи път в България ще се състои сватба на летище. Церемонията е планирана за събота на Летище „Пловдив", съобщиха от аеропорта. Идеята е...
Пловдив. Летището в Пловдив вече е отворено. През последните два дни полетите бяха пренасочвани заради гъстата мъгла. Заради лошата видимост самолетъ...
Пловдив. Летище Пловдив е затворено заради гъста мъгла до 100 метра. Това съобщи за Фокус директорът на летището Дойчин Ангелов. На летището видимостт...