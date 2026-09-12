Всичко за Летище Пловдив

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Китайци искат летище Пловдив

Китайци искат летище Пловдив

Аеропортът може да бъде превърнат в модерен карго терминал Най-голямата строителна компания в Китай "Чайна канстръкшън" проявява сериозен инвеститорс...

09 юни | 19:05
0 коментара
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Живот по заявка

Живот по заявка

"Южната врата на България". Така пише в рекламата на фирмения сайт на летище Пловдив. Оказва се, че тази врата обаче е отворена от няколко месеца само...

23 ноември | 21:15
0 коментара
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Сменят шефа на летище Пловдив

Сменят шефа на летище Пловдив

Пловдив. До дни летище Пловдив ще има нов директор. Дойчин Ангелов ще бъде сменен, научи "Стандарт", а на негово място ще бъде издигнат бившият шеф на...

05 септември | 15:59
0 коментара
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Отвориха летището в Пловдив

Отвориха летището в Пловдив

Пловдив. Летището в Пловдив вече е отворено. През последните два дни полетите бяха пренасочвани заради гъстата мъгла. Заради лошата видимост самолетъ...

29 декември | 9:43
0 коментара
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Мъгла затвори летище Пловдив

Мъгла затвори летище Пловдив

Пловдив. Летище Пловдив е затворено заради гъста мъгла до 100 метра. Това съобщи за Фокус директорът на летището Дойчин Ангелов. На летището видимостт...

28 декември | 10:21
0 коментара
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