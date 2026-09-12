Звезда на Х Фактор открива Летен университет в Албена
Звездата от Х Фактор Сабатин Гогов ще участва в откриването на 13-ото издание на Summer university във ваканционно селище Албена. Младежката проява е...
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Звездата от Х Фактор Сабатин Гогов ще участва в откриването на 13-ото издание на Summer university във ваканционно селище Албена. Младежката проява е...
Албена. Вицепрезидентът Маргарита Попова ще участва за втора поредна година в инициативата "Летен университет", която се провежда в курорта Албена. Т...
Варна. Над 400 студенти от 20 университета ще се включат в поредното ХI-то издание на Летен университет, което стартира днес в Албена. Събитието, орга...
Студенти и преподаватели от 10 държави ще дебатират в крайдунавския град