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Лебедът в Македония бил жив

Лебедът в Македония бил жив

Лебедът, който се смяташе за убит от българска туристка на Охридското езеро, за да си направи селфи с него, е жив, но със счупено крило, съобщава маке...

10 март | 15:43
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