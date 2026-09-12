Лебед тероризира британци, чука по вратите
Никой не разбира защо птицата прави това
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Никой не разбира защо птицата прави това
Опечалената птица стояла на релсите до друга, която била мъртва
Лебедът, който се смяташе за убит от българска туристка на Охридското езеро, за да си направи селфи с него, е жив, но със счупено крило, съобщава маке...
Постъпка на туристка, снимала се с бял лебед на брега на Охридското езеро, разгневи интернет. Тя искала отчаяно да си направи селфи с красивото животн...
Мъжът стигнал до птицата по тънък лед Мирослав Станчев от Правец спаси премръзнал лебед с риск за живота си. Младият мъж забелязал неподвижната птица...
Спасиха ням лебед /Cygnus olor/ със съмнения за наранено крило в Бургаско. Граждани са подали сигнал в РИОСВ-Бургас, че открили птицата да пресича път...
Мъжкият черен лебед Пепи отново показа нрава си на беглец. Макар да му е добре в езерото на парк „Бачиново" над Благоевград, явно е, че птицата обича...
Удар в мост спря Пепи на 15 км от Благоевград Един от символите на Благоевград - черният лебед Пепи, избяга от езерото в градския парк и вдигна на кр...
Стара Загора. Лебед в старозагорското езеро "Загорка" бе спасен от омотана около човката му въдичарска корда с плувка. В акцията в понеделник участва...