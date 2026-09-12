Отиде си последната жена, оцеляла в лагера „Белене”
Цветана Джерманова издава книга със спомени
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Цветана Джерманова издава книга със спомени
Веднага след като Министерски съвет одобри новата национална програма „Отново заедно”
Очаква се първо да се възстанови палатковият лагер на площад „Независимост“, а после и другите
Лагерът на Орлов мост е напълно възстановен
Благодарение на решителната ни намеса като депутати в ЕП, днешното събитие стана възможно, каза Илияна Йотова при откриването на новата общоевропейска...
Футболни отбори от Кувейт ще идват на спортни лагери в Поворие. Това стана ясно след визита на извънредния и пълномощен посланик на държавата Кувейт у...
Важно е да се обяснят процедурите на бежанците, които търсят убежище, твърди родният евродепутат Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския п...
Всички в съюза трябва да си поделят грижите за бегълците, смятат емисарите от ЕП С поздрав "добре дошли" на развален български език няколко сирийски...
Женева. В "севернокорейския Гулаг" кучета разкъсват деца, а убийствата се възнаграждават. Тези шокиращи разкрития направи севернокореецът Ан Мьон-чол,...
София. "Има много окуражаваща промяна. Ние приветстваме усилията на правителството да се подобрят условията на живот в центровете за настаняване, ка...
Еврокомисарят каза, че няма да се кандидатира за европейски депутат
Стачкуват не от глад, а заради рекет, твърди представител на сирийската общност
София. По нови правила ще се организират детските и ученически екскурзии в страната. Това предвижда икономическото министерство чрез бъдеща наредба. Т...