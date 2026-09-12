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Само при нас служителите могат да станат партньори на веригата Няма друга компания, която само за 3 години да отвори 1000 обекта в 130 населени места...
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Само при нас служителите могат да станат партньори на веригата Няма друга компания, която само за 3 години да отвори 1000 обекта в 130 населени места...
Нечуваните 10 000 000 лв ще се теглят в играта „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ" на Национална лотария следващата сряда. Невероятната печалба може изцяло да промени...
Веригата за бързооборотни стоки Lafka откри своя 900-тен обект тази седмица. След като жителите на повечето големи градове в България могат да се възп...
Опашка пред единствения магазин на Lafka се изви в Сливен вчера, видя екип на "Стандарт". Навалицата от хора стигна чак до паркинга пред втория магази...
София. Българският олимпийски комитет (БОК) подписа договор за официално партньорство с търговската верига Lafka. Контрактът бе парафиран днес от пре...
Може да съдим общината за пропуснати над 1 милион лева ползи, казва шефът на Lafka Костинброд. Общинският съвет в Костинброд задължи кмета на града д...
Не разбирам злобата към хубавото и импулса да го разрушиш, казва Мария Николова
София. В отговор на масовото недоволство срещу навлизането на пазара на новата верига павилиони за вестници и цигари Lafka, която е собственост на "Бу...
София. "При нас може да се проследи пътят на всяка една стока от производител до търговски обект със съответните документи, платени ДДС и акцизи към д...
Дават им павилионите с касов апарат и стока
София. Продавачи на вестници масово подават заявления за работа в новите обекти на Lafka в страната, установи проверка на "Стандарт". Причината е, че...
Платено съобщение Вече няколко седмици група лица, с участието на издателската група „Капитал", водят крайно негативна кампания срещу „Табак Маркет"...