Всичко за Lafka

Следете всички новини, анализи и коментари за Lafka. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Бизнес
Lafka откри 900-ния си обект

Lafka откри 900-ния си обект

Веригата за бързооборотни стоки Lafka откри своя 900-тен обект тази седмица. След като жителите на повечето големи градове в България могат да се възп...

12 ноември | 23:30
0 коментара
6891
Сливенци на опашка пред Lafka

Сливенци на опашка пред Lafka

Опашка пред единствения магазин на Lafka се изви в Сливен вчера, видя екип на "Стандарт". Навалицата от хора стигна чак до паркинга пред втория магази...

29 януари | 16:25
0 коментара
24981
БОК си осигури нов спонсор

БОК си осигури нов спонсор

София. Българският олимпийски комитет (БОК) подписа договор за официално партньорство с търговската верига Lafka. Контрактът бе парафиран днес от пре...

09 май | 14:47
0 коментара
5047
Lafka се бори със сивия сектор

Lafka се бори със сивия сектор

София. "При нас може да се проследи пътят на всяка една стока от производител до търговски обект със съответните документи, платени ДДС и акцизи към д...

09 февруари | 22:00
0 коментара
18596