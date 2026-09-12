Евросъюзът удря тесла на вноса на ключова стока от Украйна
През юли миналата година ЕС въведе отново квота за внос
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През юли миналата година ЕС въведе отново квота за внос
Следващият старт на Божидар Саръбоюков ще бъде на Балканския шампионат по лека атлетика в Измир
Кристиан Василев донесе втора квота за родното гребане за Олимпийските игри в Париж след тази на Десислава Ангелова
Той е поредният административен ръководител, когото предпочетоха магистратите
Във вчерашния ден трима кандидати успяха да съберат достатъчно гласове
Общо 15 са съдиите, които се състезаваха за шестте места за членове на ВСС
В 18 ч. приключи изборният ден за подмяна на състава на Висшия съдебен съвет
Право на глас имат 2198 съдии, а кандидатите за 6 места в Съдийската колегия на ВСС са 15
Обещанието към певците от вчера може да бъде прието още в този парламент, заяви Искрен Веселинов
Ще продължим да показваме твърдост и непримиримост към неправдите, каза кандидатът за ВСС
Мирослава Минчева ще ходи на олимпиада
Министърът по прехраната ще иска по-голяма квота
Айк Мнацаканян се качва от 72 на 77 кг за Токио 2020
Тази година квотата за ваучерите 320 млн. лева.
Дейвид Хъдълстоун зае 10-о място в многобоя на световното в Щутгарт
Кандидатите са двама – Галина Георгиева и Ия Петкова-Гурбалова
Звездата ни победи в Световната купа в Пекин
България получава допълнителна квота за Параолимпиадата в Рио де Жанейро. Към шестимата спортисти, които ще ни представят в Рио, ще се присъедини Иван...
Българският боксьор Симеон Чамов се класира за олимпийските игри в Рио де Жанейро през август. Той завърши пети в категорията си до 69 кг на квалифика...
Боксьорът Даниел Асенов (52 кг) спечели квота за участие на олимпиадата в Рио. Това стана факт след като спечели четвъртфиналната си среща на квалифик...