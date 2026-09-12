И БСП с мерки за тротинетките. Задължителни курсове
Социалистите внасят поправки в закона
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Социалистите внасят поправки в закона
Възнагражденията в този бранш растат като лавина
Цената се увеличава и заради новите изисквания, които влизат в сила в средата на февруари
Също е необходимо да се прецизират изискванията за квалификацията на преподавателите
Обявени са първите пет населени места, където ще се проведат курсове
Колко струват курсовете на бившата топ водеща
Отпада обаче задължението за полагане на вътрешен теоретичен и практически изпит
Асоциацията за квалификация на автомобилистите зове за промени
Целта била да бъдат по-обективни оценките
Чуждоезиково обучение по метода на Класическа СУГЕСТОПЕДИЯ
Германската благотворителна организация предлага безплатни курсове по темата
Сугестопедия център Easy Way с летящ старт през 2022 - 2023 г.
Най-добре представилите се участници в обученията ще получат шанса да станат част от треньорския екип на Pulse Fitness & Spa.
Новата серия обучения е част от инициативата Интернет за всички 55+
Курсовете по първа долекарска помощ, които БЧК провежда, са спрени
Заниманията ще са безплатни
Въвеждат се нови правила при изпитите
Първият такъв ще е на тема Италианска кулинария и ще се проведе на 10-ти и 24-ти октомври
Спорт, шофьорски курсове и заведения навън са позволени от понеделник
Таксите и всички допълнителни разходи се поемат от известно обществено сдружение