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Горски чистят пътища и реки

Горски чистят пътища и реки

Екипите на земеделското министерство събират клони от пътища и корита И горските се впуснаха в битката със снега. Служителите на Южноцентралното горс...

11 март | 6:40
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