Голяма промяна в София. Две кули на мястото на легендарен завод
Решението е на главния архитект на столицата Богдана Панайотова
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Решението е на главния архитект на столицата Богдана Панайотова
Обсъжда се потенциалното въздействие на мрежите от пето поколение върху самолетните уреди
Девет наблюдателни кули за ранно откриване на горски пожари ще бъдат завършени и открити на територията на Югозападното държавно предприятие до средат...
Полша ще строи наблюдателни кули по сухопътната граница с руския ексклав Калининград, предаде Би Би Си. Шест кули ще бъдат изградени, като всяка ще е...
Четири железорешетъчни кули, оборудвани с високотехнологична апаратура, ще следят за пожари в четирите резервата в Софийска област. Това съобщи инж. И...
Екипите на земеделското министерство събират клони от пътища и корита И горските се впуснаха в битката със снега. Служителите на Южноцентралното горс...
Югозападно държавно предприятие спечели проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" за близо 4 млн. лв. без ДДС п...
Ню Йорк. Откриха новопостроен небостъргач в южния нюйоркски район "Манхатън". Той е само един от големите здания, които властите решиха да издигнат на...