Никой не иска софийските спирки на концесия
Желаещите се интересуват само от натоварените места като хотел „Плиска“, НДК
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Желаещите се интересуват само от натоварените места като хотел „Плиска“, НДК
София. Министърът на транспорта в бившето служебно правителство на Марин Райков стана иподякон. Кристиян Кръстев бе и заместник на Ивайло Московски в...
Наказателните лихви по просрочията на БДЖ са намалени със 75%. Това посочи служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията...
500 поклонници дойдоха за храмовия празник на българския манастир
Влаковете ще се движат със 160 км/ч.", каза министър Кръстев