Кристиан, който върна живота на теснолинейката
Младежът гледал как хора спят на гарите, защото е спрян вечерният влак и не могат да се приберат от работа
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Младежът гледал как хора спят на гарите, защото е спрян вечерният влак и не могат да се приберат от работа
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