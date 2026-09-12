Карадайъ поиска нещо много важно за общините
Показали сме през годините, че като местна власт можем да правим инфраструктура, каза лидерът на ДПС
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Показали сме през годините, че като местна власт можем да правим инфраструктура, каза лидерът на ДПС
Салимова хвърли ръкавица на силния пол: "Искам да стана гросмайстор при мъжете"
Посрещна я цяло село и кметовете на Крепча и Опака
Тренира с наставниците по скайпа 2 часа на ден, после продължава сама
Говори човекът, който я познава от дете
Крепча прави празник на площада, бизнесмени искат да помагат на Салимова
Той пази славата на Златния век на България
За световната шампионка по шах Нургюл Селимова древната игра е семейна традиция и страст 12-годишната Нюргюл Селимова от село Крепча, община Опака, с...