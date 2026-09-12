Кметът на Разлог призова за повече областна автономност
Минералните извори, римската и турска баня също са част от атракциите на региона
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Минералните извори, римската и турска баня също са част от атракциите на региона
Имаме ръст в туризма, стремим се да е целогодишен
Освен материалното наследство трябва да покажем и нематериалното, каза кметът Красимир Герчев на форума на "Стандарт"
Той обави победата си в социалните мрежи
Кметът на община Разлог Красимир Герчев подписа трудовите договори на 63 човека от града и съседните населени места. Те са назначени на длъжност „Общ...
Синдикатът на българските учители към КНСБ и Европейският синдикален комитет организираха за девета поредна година Национален конкурс „Най-добър социа...
Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел засвидетелства кате...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Разлог инж. Красимир Герчев е един от най-успешните кметове в България. Той натрупа много опит – даде възможност...
Отправям молитва и благослов за хората на община Разлог, с които заедно постигнахме много мечти през последните четири години. Това каза Красимир Герч...
Красимир Герчев е инженер по образование. Завършва Висшия минно-геоложки институт в София, със специалност "Подземен добив и разработване на полезни и...
Благоевград. Кметът на община Разлог Красимир Герчев участва в среща - дискусия за възможностите за развитие на планинския туризъм. Тя се проведе в пе...
Благоевград. Красимир Герчев, кмет на община Разлог, участва в българо - италиански форум „Градове на бъдещето : италиански и български опит за разв...
Благоевград. Кметът на община Разлог Красимир Герчев лобира за определени фирми. Имаме данни за допуснати сериозни нарушения при сключването на догово...
Благоевград. 65 души с увреждания, ограничения или невъзможност за самообслужване - деца, самотни и социално слаби хора, се обслужват от 33 домашни са...
Благоевград. Разлог е българският град, съхранил и предал най-добре българските традиции и културно наследство. Това е първата община, която бе удосто...
Разлог. Кметът на община Разлог Красимир Герчев връчи ключовете от лек автомобил „Опел Астра" на директора на Областна дирекция на МВР - Благоевград к...
Разлог. Все повече наши и чужди туристи посещават община Разлог заради конните бази и ездата на четириногите. Развитието на коневъдството и конния сп...
София. 4- процентовата бариера за изборите е противоконституционна. Това обяви Васил Къдринов от център "Хана Аренд" в интервю за предаването "Преди в...
Разлог. След пролетното почистване община Разлог извози над 10 тона отпадъци. По нареждане на кмета Красимир Герчев градът бе разделен на 3 района. В...