Загива единствен по рода си завод у нас. Стотици на улицата
Kpизaтa зaпoчнa пpeз лятoтo нa минaлaтa гoдинa
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Kpизaтa зaпoчнa пpeз лятoтo нa минaлaтa гoдинa
Дължимите суми към служителите са между 3500 и над 5500 лева
Държавата е доволна, защото взима по-голяма сума от ДДС, но това на практика е свиване на бизнеса
Коментира недоволството си
Красимир Дачев каза ще оцелеят ли предприятията без газ
Над 25 000 предприятия у нас използват газ, над 250 000 души работят в тях
Най-страшно е, че компаниите не могат да планират
Те обезкървиха фирмите, следват хората, каза зам.- председателят на БТПП
Пълзящата инфлация ще изяде всичко, коментира Красимир Дачев
Делото бе заведено заради две интервюта в предаването "Тази сутрин" по bTV от 2013-а
С бюджет 2021 се заделят реални пари за фирмите
По-добре е да се плаща за работа, отколкото за неработа, смята Красимир Дачев
Българските предприемачи и индустриалци сме устойчиви като репеи Красимир Дачев е собственик на завода за целулоза "Свилоза" в родния му град Свищов....
София. "Трябва да ни управляват хора, които знаят как се генерират пари, защото нищо не става без пари, дори и най-големият факир да дойде". Това коме...
София. „Не съм се занимавал с дърва, с дърводелци - да, на футболните терени, но не и с дървесина". Така Христо Стоичков отговори на твърденията на би...
Стоичков не участва в никакви фирми, каза Емил Димитров
София. Има нагласени търгове в сектора за търговия с дървесина. За това алармира бизнесменът и собственик на няколко фабрики Красимир Дачев. В сутрешн...