Всичко за Козмин Моци

Следете всички новини, анализи и коментари за Козмин Моци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Моят град
Горчив урок за "Лудогорец"

Горчив урок за "Лудогорец"

Видео от мача ТУК! Обещанието на треньора Дерменджиев - ТУК! ************** "Лудогорец" получи горчив урок в Шампионската лига. Независимо дали и...

28 септември | 22:55
0 коментара
703
Моци стана татко

Моци стана татко

Румънски защитник на "Лудогорец" Козмин Моци стана татко, информираха от клуба. Съпругата му Оливия го дари с първородна дъщеря. Щастливите родители...

14 май | 18:06
0 коментара
7520
Моци: Сбърках в Ловеч

Моци: Сбърках в Ловеч

Звездата на "Лудогорец" Козмин Моци донесе победата над "Литекс" в Разград, а после се извини за грозните жестове в Ловеч отпреди месец. "В предишнат...

20 април | 21:40
0 коментара
9167
Козмин Моци се извини

Козмин Моци се извини

„Искам да поднеса своите най-искрени извинения на съотборниците ми в Лудогорец, феновете на тима и футболна България за стореното от мен в края на пър...

01 март | 17:05
0 коментара
11688
Моци е вратар №1 на годината

Моци е вратар №1 на годината

Козмин Моци беше избран за... вратар номер 1 на 2014 година. Признанието за футболиста на "Лудогорец" дойде от руското интернет издание „Чемпионат". Р...

27 декември | 20:10
0 коментара
7877
Вдигат Абало и Моци за ЦСКА

Вдигат Абало и Моци за ЦСКА

Вече играем по друг начин в България, хвали се треньорът на "орлите" В "Лудогорец" получиха добри новини след притеснителната серия контузии на ключо...

10 ноември | 19:25
0 коментара
6827
И Румъния трепери за Моци

И Румъния трепери за Моци

Защитникът на "Лудогорец" Козмин Моци продължава да бъде на тръни. Той ще научи едва в петък окончателната диагноза на лекарите за травмата, която пол...

06 ноември | 18:15
0 коментара
7541
Преглеждат Моци в Букурещ

Преглеждат Моци в Букурещ

Козмин Моци от Лудогорец е на спешен преглед в Букурещ, съобщи бТВ. Снощи центраният защитник на разградачни бе контузен в двубоя срещу Базел и бе изн...

05 ноември | 13:52
0 коментара
8837
Моци се пробва като мениджър

Моци се пробва като мениджър

Козмин Моци се пробва в още едно ново амплоа, след като доказа, че може спокойно да си изкарва хляба и като вратар. Сега защитникът е влязъл в ролята...

27 октомври | 19:15
0 коментара
10526
Моци: Заслужавахме повече

Моци: Заслужавахме повече

София. "Не сме доволни, защото не спечелихме нищо", коментира Козмин Моци след загубата с 1:2 от "Реал" (Мадрид) в София. "Когато играеш добре и загу...

02 октомври | 7:35
0 коментара
9428