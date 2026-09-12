Моци преподписа с Лудогорец
Румънецът остава в Разград до 2021 година
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Румънецът остава в Разград до 2021 година
Видео от мача ТУК! Обещанието на треньора Дерменджиев - ТУК! ************** "Лудогорец" получи горчив урок в Шампионската лига. Независимо дали и...
Без излишни емоции и в свой стил, но напълно сериозно треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев обеща, че второто участие на отбора в груповия етап...
Бодигард от Бингъм бе глобен с 1800 паунда заради "Ливърпул" - "Лудогорец" (2:1) от Шампионската лига през миналата есен, както и още куп футболни сре...
Натаниел и Сисиньо изпращат на училище първокласници Звездите на „Лудогорец" ще се включат в тържествата по случай първият учебен ден в Разградско. Ф...
„Не е добър резултат и играта ни също не беше добра. Чака ни труден мач като гости. Трябва да бием там..". Това заяви звездата на "Лудогорец" Козмин М...
Румънски защитник на "Лудогорец" Козмин Моци стана татко, информираха от клуба. Съпругата му Оливия го дари с първородна дъщеря. Щастливите родители...
Прерязват лентата на трибуна „Моци" за юбилея на „Лудогорец" Новата трибуна „Моци" на стадион „Лудогорец Арена" в Разград ще бъде открита на 15 май...
Звездата на "Лудогорец" Козмин Моци донесе победата над "Литекс" в Разград, а после се извини за грозните жестове в Ловеч отпреди месец. "В предишнат...
Дисципа към БФС спря правата на защитника Козмин Моци. Асът на "Лудогорец" нокаутира с удар от каратето Стефан Николич от ЦСКА в мача от 24-ия кръг на...
Собственикът на "Левски" Тодор Батков атакува "Лудогорец" като заяви, че именно хората в ръководството на шампиона диктуват решенията на Българския фу...
„Искам да поднеса своите най-искрени извинения на съотборниците ми в Лудогорец, феновете на тима и футболна България за стореното от мен в края на пър...
Козмин Моци беше избран за... вратар номер 1 на 2014 година. Признанието за футболиста на "Лудогорец" дойде от руското интернет издание „Чемпионат". Р...
Момичета избират въпроси за футболист №1 Два китайски клуба са луднали по звездата на "Лудогорец" Козмин Моци, твърди "Блиц". Азиатците са отправили...
Вече играем по друг начин в България, хвали се треньорът на "орлите" В "Лудогорец" получиха добри новини след притеснителната серия контузии на ключо...
Защитникът на "Лудогорец" Козмин Моци продължава да бъде на тръни. Той ще научи едва в петък окончателната диагноза на лекарите за травмата, която пол...
Козмин Моци от Лудогорец е на спешен преглед в Букурещ, съобщи бТВ. Снощи центраният защитник на разградачни бе контузен в двубоя срещу Базел и бе изн...
Козмин Моци се пробва в още едно ново амплоа, след като доказа, че може спокойно да си изкарва хляба и като вратар. Сега защитникът е влязъл в ролята...
Звездата на "Лудогорец" Козмин Моци и останалите резерви в румънския национален отбор изпищяха от малките премии, които получават. 3000 евро се полага...
София. "Не сме доволни, защото не спечелихме нищо", коментира Козмин Моци след загубата с 1:2 от "Реал" (Мадрид) в София. "Когато играеш добре и загу...