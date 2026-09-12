Бойко Борисов смая народа в Костенец!
Витоша Бистрица стана като Лудогорец
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Витоша Бистрица стана като Лудогорец
Министерството на туризма ще подпомага популяризирането на крепостта „Траянови врата“
Обявени са първите пет населени места, където ще се проведат курсове
Разположено в подножието на Костенския водопад
В близост до Костенец
Саксиите се оказаха с дрога
Репликите на героите му в много от филмите останаха сред най-запомнящите се в българското кино
Целта е децата от малките населени места да спортуват активно
АК КЛАС Костенец се включва от българска страна
Радостин Радев опитал да подкупи общински съветници, има и други провинения
Счетоводителка в заведението, племенникът й и съпругата му и 1-г.о им дете са заразени
От шест дни той е в неизвестност
И преди убитият и приятелката му са били арестувани за битови скандали
Радев заяви, че няма да се кандидатира за следващ кметски мандат
От прокуратурата обявиха, че започва проверка на обществените поръчки в община Костенец
"Костенец прилича на оцелял след бомбардировки, всички улици са изровени до чакъл, за двата си мандата Радев успя да асфалтира една улица", казват съг...
Кметът на Костенец е обещавал на общински съветници 30 хил. лв., за да гласуват определени решения в негов интерес
Радостин Радев и бизнесмен са в ареста за 24 часа
Разпитват в общината Радостин Радев и авера му предприемач
Зайков изминавал по 20 км на ден, бягайки от преследващите го заради двете убийства в Костенец