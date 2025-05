Бойко Борисов смая народа в Костенец!

Лидерът на ГЕРБ бие конкуренцията повече от на изборите.

Витоша (Бистрица) с Бойко Борисов отново е шампион на България при ветераните. "Тигрите" се поздравиха с победата с 4:3 на финала срещу Локомотив (Пловдив) и отново получават ценния трофей и златните медали.

65-годишният Борисов вкара едно от попаденията за успеха. Лидерът на ГЕРБ наказа "смърфовете" за 4:1 в 62-ата минута. Преди него с два гола за тима от Бистрица се отчете Емил Гъргоров - Бадема. Веднъж точен беше Георги Пеев, пише Блиц Спорт.

Финалът се игра на стадиона в Костенец.

Головете за ветераните на Локомотив (Пловдив) реализираха Стефан Саламанов (2) и Добрин Орловски.

С успеха Бойко Борисов и Витоша (Бистрица) продължават впечатляващото си представяне, печелейки шампионската титла при ветераните за девета поредна година.

Купата на капитана на победителите Борисов и златните медали бяха връчени от члена на изпълкома на БФС Румен Вълков под звуците на легендарната песен на рок-бандата "Куин" - "We Are the Champions".

