Диетолог назова 11 храни, които помагат за отслабване по корема
Редовната им консумация дава контрол на апетита и предотвратява преяждането
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Редовната им консумация дава контрол на апетита и предотвратява преяждането
Те повишават риска от диабет, сърдечносъдови заболявания, инсулинова резистентност
Тя успя да удиви всички с плоския си корем, какъвто имаше и преди да забременее, което си е направо за завиждане
Това са едни от най-трудните за редуциране мазнини
Отговорите дава германски учен
Ако се храните „чисто”, постепенно ще редуцирате мазнинките
Алармата удря в новия брой на "Стандарт" д-р Петър Кътев
Те са с по-малко калории и с високо съдържание на фибри
Мрежата завря срещу бившия премиер
71-годишният Тимъти е бил нападнат от животното по време на наводнението в Слайдъл на 30 август
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Меган Фокс, която вече е в напреднала бременност, обожава да говори с нероденото си бебе. Това сподели актрисата в шоуто на Джими Кимъл. Според нея дв...
Не бяхте особено затруднени при първата ни загадка. Стегнатият и секси корем е на Кристиано Роналдо. Е, повечето от вас употребиха хомосексуални опред...
Петък е и време за поредното ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". Днес ще ви покажемлесни тренировки за стягане на корем и уголемяване на муск...
Работата по коремната преса е една от най-свободно интерпретираните дейности в силовите тренировки. В името на издграждането на каменно ядро, трениращ...
При среднощен скандал 16-годишен ученик е намушкан с нож в корема, съобщи struma.bg. Инцидентът станал около 2 часа в дупнишко село. Веднага е закара...
Дами, след огромния интерес към съветите ни за стегнати бедра и дупе решихме да направим петъчна рубрика с други упражнения, които не изискват подгото...
Red Rock връща доброто настроение в Аспарухово Настроението за живот се завръща в бедстващия заради потопа варненски квартал "Аспарухово" благодарени...