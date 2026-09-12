Всичко за Корем

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8 съвета за бетонен корем

8 съвета за бетонен корем

Работата по коремната преса е една от най-свободно интерпретираните дейности в силовите тренировки. В името на издграждането на каменно ядро, трениращ...

04 септември | 14:00
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Рок на корем и бира на метър

Рок на корем и бира на метър

Red Rock връща доброто настроение в Аспарухово Настроението за живот се завръща в бедстващия заради потопа варненски квартал "Аспарухово" благодарени...

11 юли | 5:30
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