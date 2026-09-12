Зеленски разтърси света. Разкри предателство
Русия ще пробва нова офанзива в края на май или през лятото, каза президентът
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Русия ще пробва нова офанзива в края на май или през лятото, каза президентът
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Той изказа констатацията си в интервю за телевизия "Россия-1", което бе излъчено днес
Въоръжените сили на Украйна са понесли загуби от около 7500 убити и ранени от 4 юни насам
Това ще се случи, ако украинската контраофанзива се окаже достатъчно успешна
"Активната фаза" на украинската контраофанзива ще започне в близките дни
Русия обяви днес, че изтегля силите си от два региона в Харковска област
Съобщенията последваха няколко дни на очевиден украински напредък
Въоръжените отряди "Пешмерга" в автономния Иракски Кюрдистан планират контраофанзива срещу сунитските бунтовници в Северен Ирак, съобщи "Ройтерс". Таз...