Плевнелиев призова за единна позиция за Сирия
Президентът отказа да изрази позицията си в парламента
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Президентът отказа да изрази позицията си в парламента
Ако не бях ексминистър, щях да съм на протеста, каза бившият министър на образованието
Париж. Спътникови снимки, направени на 21 август, доказват, че химическата атака в околностите на Дамаск е била осъществена от райони, контролирани...
Дамаск. Сирия обяви, че американският президент Барак Обама е „колеблив" и „объркан" заради решението му да подложи на гласуване в Конгреса решението...
София. Бившите външни министри на България Надежда Нейнски, Ивайло Калфин и Николай Младенов се обединиха около позицията, че докладът на ООН за ситуа...
Според Плевнелиев към момента няма нужда от свикване на КСНС; Военният министър Ангел Найденов съобщи, че България няма възможност да участва в евенту...