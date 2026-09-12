Майка си татуира клавиатура на ръката, за да си говори със сина си, който е аутист
Идеята се хареса на милиони
Следете всички новини, анализи и коментари за Комуникация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Идеята се хареса на милиони
Има секция „Какво означава влизането в еврозоната за мен и ползваните от мен продукти?“
С оригинална стратегия МЕТРО България затвърждава лидерската си позиция в търговията на едро в страната
Три прости признака
Той изрази тази позиция във видеоконферентен разговор с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ
Телекомът гарантира висококачествена услуга без забавяне
Актуализирана е Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването
Още не сме влезли в режим на структурирана комуникация
Експертът посочи на какво трябва да се обръща внимание
Тази функция предлага ново ниво на контрол
Тока проблемите на длъжника няма да стават известни на трети лица
Digital Office разполага с разнообразни модули, които могат да изпълняват различни функции, според нуждите на конкретния бизнес
Супербързата скорост на комуникация едва ли ще се използва нашироко в скоро време
WhatsApp Messenger е сред най-популярните мобилни приложения за изпращане на съобщения. Но много потребители се оплакват, че все още то поддържа миним...
2,5 милиона души в България ползват приложението Вайбър всеки месец. Това разкри в ефира на bTV Майкъл Шмилов, главен оперативен директор на Вайбър. 7...
Гигантът в сферата на социалните мрежи Фейсбук разработва мобилно приложение, което ще даде възможността на потребителите да комуникират анонимно поме...
Димитровград. Малко старомоден, но пък много сигурен и достъпен начин, избра кметът на Димитровград Иво Димов, за да има непрекъсната връзка с жителит...
Samsung Electronics направи първата крачка към свързване на елекстроуредите чрез концепцията „Интернет на нещата" (Internet of Things), като представи...