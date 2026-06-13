Комисията по хазарта става агенция
Промените разширяват вида на хазартните игри, които може да организира спортният тотализатор
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Промените разширяват вида на хазартните игри, които може да организира спортният тотализатор
Пуснаха Тодор Марков от Комисията по хазарта
Прокуратурата поиска най-строгата мярка за задържане
Задържаните са Пламен Георгиев и Тодор Марков - настоящ и бивш членове на комисията
Това казаха на специален брифинг от прокуратурата
Внесеното искане е и по повод започналата проверка от специализираните органи за установяване на нередности в дейността на Комисията по хазарта
Акцията е на Специализираната прокуратура, но това е единствената официална информация
Въоръжени полицаи изкараха и няколко държавни чиновници с белезници
Спецпрокуратурата и МВР влязоха рано тази сутрин в държавния орган
По неофициална информация има задържани.